Синоптики: В субботу ожидается до +26 градусов 1 21.07.2017, 12:19

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 22 июля из-за гроз и сильных дождей.

Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по югу страны пройдут дожди, во многих районах Брестской, Гомельской областей и местами по югу Минской - грозы и сильные дожди.

Днем по юго-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит от плюс 10 градусов по северу до плюс 18 по югу. Днем будет 20-26 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.