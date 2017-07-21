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Быстро собравший вслепую кубик Рубика англичанин стал звездой Сети

  • 21.07.2017, 12:44
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Олли Фрост удалось вслепую собрать знаменитую головоломку за 35 секунд.

Олли Фрост из Лондона уже несколько раз становился мировым рекордсменом, научившись собирать знаменитую головоломку с завязанными глазами, пишет 120.su.

Интересный видеоролик, снятый на Чемпионате мира по собиранию кубика Рубика, прошедшем в Париже (Франция), показывает, что талантливый 24-летний мужчина является рекордсменом не случайно. Олли удалось вслепую собрать головоломку за 35 секунд. Мужчина рассказал, что свой первый кубик он получил в подарок на Рождество, когда ему было 18 лет. Через некоторое время его брат стал постоянно подбивать его на соревнования, чтобы выяснить, кто из них справится с игрушкой быстрее.

Позже Олли через интернет нашел целое сообщество любителей кубика Рубика, старающихся собирать его не только максимально быстро, но и всячески усложняя себе задачу. Кстати, на Чемпионате мужчина наконец смог лично встретиться со многими своими давними знакомыми по интернету. И хотя Олли не сумел в этом году занять ни одно из призовых мест, его трюк от этого не становится менее зрелищным.


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