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Ученые выяснили, сколько кофе нужно пить, чтобы похудеть

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  • 21.07.2017, 13:33
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Новое исследование показало, что кофе помогает сбросить лишний вес.

Ученые из Гуанчжоуского университета науки и технологии (Ухань, Хубэй, Китай) пришли к выводу, что кофе не только способствует долголетию и снижает риск развития диабета второго типа, но и позволяет похудеть, пишет nv.ua.

В рамках научного эксперимента исследователи вводили мышам кофеин и установили, что с его употреблением мыши стали меньше есть и соответственно - теряли вес.

Причин такого снижения веса несколько. Во-первых, кофе может способствовать увеличению метаболизма на 3-11%. Кофеин запускает в организме процесс липолиза – расщепления жира и его превращения в энергию. Во-вторых кофе наделяет вас энергией, помогая более усердно работать в тренажерном зале и следовательно – сжигать больше калорий. Кроме того, исследование показало, что кофе подавляет аппетит и снижает тягу к сладкому.

Сколько же необходимо выпивать кофе, чтобы похудеть? Исследования показывают, что при условии правильного здорового питания и регулярных физических упражнений, снижению веса способствуют четыре чашки кофе в день.

В идеале кофе нужно пить за полчаса до тренировки и не позже 16:00, если вы хотите быстро и спокойно уснуть. Употребление более 400 мг кофе в сутки может вызвать повышенную тревожность или учащенное сердцебиение.


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