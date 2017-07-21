Видеохит: французский бульдог решил прокатиться на скейтборде 1 21.07.2017, 14:20

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В Клиссолд-парк в Лондоне собака прокатилась по рампе на скейтборде.

Видео с собакой-скейтбордистом было опубликовано в Twitter пользователем ImogenRussellWill, пишет liga.net.

Всего за несколько дней пост набрал более 90 тысяч лайков и 56 тысяч ретвитов.

"В последний раз, когда я увидел собаку на скейте, понял, что с миром снова стало все в порядке", - прокомментировал видео один из пользователей соцсети.