Видеохит: французский бульдог решил прокатиться на скейтборде

Видеохит: французский бульдог решил прокатиться на скейтборде1
- 21.07.2017, 14:20
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В Клиссолд-парк в Лондоне собака прокатилась по рампе на скейтборде.
Видео с собакой-скейтбордистом было опубликовано в Twitter пользователем ImogenRussellWill, пишет liga.net.
Всего за несколько дней пост набрал более 90 тысяч лайков и 56 тысяч ретвитов.
"В последний раз, когда я увидел собаку на скейте, понял, что с миром снова стало все в порядке", - прокомментировал видео один из пользователей соцсети.
On a day of general perturbation, I bring you a French bulldog, skateboarding in Clissold Park pic.twitter.com/rLHTcbY1ji— ImogenRussellWill (@ImogenRW) 18 апреля 2017 г.