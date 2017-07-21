Стало известно, какой будет погода в выходные 21.07.2017, 14:07

В ближайшие дни будет по-летнему тепло, а температурный фон соответствовать июльским значениям.

Лето пока не радовало нас теплом, а большую часть июля была прохладная погода на 1-2°С ниже климатической нормы. В ближайшие дни будет по-летнему тепло, а температурный фон соответствовать июльским значениям. Однако погода будет неустойчивой и без летних грозовых дождей не обойдется. Об этом tut.by. рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

22 июля, в субботу, ночью и утром по южной половине Беларуси фронтальные разделы обусловят дожди, во многих районах Брестской, Гомельской и местами по югу Минской области грозы, сильные дожди. Днем влияние фронтов скажется лишь на юго-востоке страны, там ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории страны в области повышенного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +10°С по северу до +18°С по югу Беларуси, максимальная температура днем +20...26°С.

В воскресенье, 23 июля, погодные условия в основном определит область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу страны в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8...14°С, по юго-западу страны +15...16°С, днем воздух прогреется до +21...28°С.

24 июля, в понедельник, ожидается теплая неустойчивая погода. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +10...17°С, по юго-западу +18...19°С, максимальная днем +22...29°С.