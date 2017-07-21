Минчанка выиграла билеты на концерт Лепса и получила «письмо счастья» 7 21.07.2017, 14:09

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В правилах рекламной игра было сказано, что организаторы игры уплачивают налоги.

В рекламную игру от «Евроопта» Екатерина играет с самого начала. Говорит, что за это время выигрывала трижды: два раза по 10 рублей и еще билеты на концерт Григория Лепса. А буквально неделю назад ей пришло извещение о том, что с этих выигрышей ей нужно заплатить подоходный налог, пишет onliner.by.

— Извещение мы получили в прошлую пятницу. В нем было написано, что мы обязаны заплатить 13% подоходного налога, так как сумма выигрыша превысила 111 рублей, — говорит Екатерина. — Мол, у меня сумма выигрыша составила около 130 рублей, и на превышение лимита я должна заплатить 2,37 рубля налога. Но ведь в правилах сказано, что организаторы игры уплачивают налоги — как так?

— Самое обидное, что концерт мы пропустили, не смогли пойти, так еще и налог плати, — возмущается Екатерина.

За комментариями журналисты обратились к организатору рекламной игры ООО «ТДИ Промоивент».

— Законодательством Республики Беларусь в сфере налогообложения установлено, что налог уплачивается со стоимости подарков и призов, полученных гражданином в течение календарного года, если сумма его дохода превышает 111 рублей — это необлагаемая налогом часть, — отметили в компании. — В рамках каждого тура игры «Удача в придачу!» разыгрывается определенный призовой фонд, утвержденный правилами проведения данной игры. И если стоимость приза в составе игрового фонда превышает 111 рублей, возникает необходимость уплатить налог с суммы превышения.

Для того чтобы участники игры «Удача в придачу!» почувствовали радость своей победы, организаторы игры сами уплачивают налог за победителей за каждый приз, который превышает 111 рублей, — за квартиры, машины, путевки и т. д. Но если стоимость приза меньше этой суммы, уплачивать налог нет необходимости.

В рассматриваемом случае стоимость приза «Два билета на концерт Лепса» составила 109,28 рубля, поэтому налог за победителя не уплачивался. Аналогичная ситуация с призом «Сертификат на 10 рублей» — за каждый такой приз по отдельности налог платить не нужно.

По законодательству все данные о победителях после вручения призов подаются в налоговый орган страны.

И вот здесь вступает в силу важное требование законодательства — если участник рекламной игры на протяжении года выиграл два и более раз в одной или в нескольких рекламных играх, проводимых не обязательно торговой сетью «Евроопт», — все его выигрыши суммируются налоговыми органами.

В рассматриваемом случае налоговые органы суммировали все выигрыши одной участницы: 109,28+10+10=129,28 рубля. Вычли необлагаемую сумму в 111 рублей и получили 18,28 рублей — это та сумма, с которой необходимо уплатить налог. Организаторы игры «Удача в придачу!» не имеют возможности предугадать, сколько призов и на какую сумму выиграет каждый из участников в течение года. По сути, этот платеж можно рассматривать как своеобразный налог за удачливость. Тот, кому часто везет, обязан выполнить свой долг перед государством и оплатить налог. Но ведь радость выигрыша от этого меньше не становится.