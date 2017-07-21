закрыть
21 июля 2017, пятница, 16:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Шумилинском районе нашли уникальные «молоточки Тора»

1
  • 21.07.2017, 14:43
  • 9,043
ФОто: Витебские Вести

Древние артефакты найдены на территории комплекса Кордон - одного из важнейших памятников археологии в Восточной Европе.

Археологи снова нашли древние артефакты на территории комплекса Кордон в Шумилинском районе — одного из важнейших памятников археологии в Восточной Европе, пишет tut.by.

Кордон попал в топ-10 открытий НАН Беларуси в области фундаментальных исследований за 2016 год — здесь нашли ранний пункт пути «из варяг в греки» и много предметов IX—X веков.

Информацией о раскопках-2017 поделилась их руководитель — заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, доктор исторических наук, профессор Ольга Левко:

Мы обнаружили хозяйственно-жилые комплексы и уникальные для Беларуси вещи. Например, фибулу — металлическую застежку и одновременно украшение для одежды, скандинавскую иглу с орнаментом «волчий зуб», подвеску-ключик — один из самых ранних видов скандинавских ключей, которые носили на поясе.

Главная сенсация экспедиции — в совершенно неповрежденном состоянии из-под земли достали два «молоточка Тора». Это древний воинский амулет, который носили скандинавы. Такой молоточек находили на территории Беларуси лишь однажды — в XIX веке, но он рассыпался в руках исследователей.

Фото: газета «Герой працы»

Скорее всего, находки из Кордона попадут в музей истории Национальной академии наук Беларуси. Там планируют открыть стенд эпохи викингов. Раскопки будут продолжаться, работы здесь хватит еще не на один год.

Пусть это будет всебелорусский объект, пусть присоединяются все желающие: историки, краеведы, культурологи, музееведы — всем будет интересно, — говорит Ольга Левко.

Материалами раскопок заинтересовались российские и украинские ученые, которых чрезвычайно удивил факт, что в Беларуси выявили более ранние находки эпохи викингов, чем у них. Это доказывает гораздо более ранние и широкие контакты Подвинья с северными и южными соседями, чем в смоленском Поднепровье, центром которого является известный памятник Гнездово.

На кургане на Кордоне нашли 13 захоронений XVII века. На снимке — наиболее хорошо сохранившееся из них и не поврежденное «черными копателями»
Фото: газета «Герой працы»

Мнение

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два