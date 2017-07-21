В Шумилинском районе нашли уникальные «молоточки Тора» 1 21.07.2017, 14:43

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ФОто: Витебские Вести

Древние артефакты найдены на территории комплекса Кордон - одного из важнейших памятников археологии в Восточной Европе.

Археологи снова нашли древние артефакты на территории комплекса Кордон в Шумилинском районе — одного из важнейших памятников археологии в Восточной Европе, пишет tut.by.

Кордон попал в топ-10 открытий НАН Беларуси в области фундаментальных исследований за 2016 год — здесь нашли ранний пункт пути «из варяг в греки» и много предметов IX—X веков.

Информацией о раскопках-2017 поделилась их руководитель — заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, доктор исторических наук, профессор Ольга Левко:

— Мы обнаружили хозяйственно-жилые комплексы и уникальные для Беларуси вещи. Например, фибулу — металлическую застежку и одновременно украшение для одежды, скандинавскую иглу с орнаментом «волчий зуб», подвеску-ключик — один из самых ранних видов скандинавских ключей, которые носили на поясе.

Главная сенсация экспедиции — в совершенно неповрежденном состоянии из-под земли достали два «молоточка Тора». Это древний воинский амулет, который носили скандинавы. Такой молоточек находили на территории Беларуси лишь однажды — в XIX веке, но он рассыпался в руках исследователей.

Фото: газета «Герой працы»

Скорее всего, находки из Кордона попадут в музей истории Национальной академии наук Беларуси. Там планируют открыть стенд эпохи викингов. Раскопки будут продолжаться, работы здесь хватит еще не на один год.

— Пусть это будет всебелорусский объект, пусть присоединяются все желающие: историки, краеведы, культурологи, музееведы — всем будет интересно, — говорит Ольга Левко.

Материалами раскопок заинтересовались российские и украинские ученые, которых чрезвычайно удивил факт, что в Беларуси выявили более ранние находки эпохи викингов, чем у них. Это доказывает гораздо более ранние и широкие контакты Подвинья с северными и южными соседями, чем в смоленском Поднепровье, центром которого является известный памятник Гнездово.