Парламент Молдовы: Российские войска должны покинуть Приднестровье 8 21.07.2017, 15:04

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Решение было принято большинством голосов.

Парламент Молдовы проголосовал сегодня за принятие декларации о выводе российских войск с территории Приднестровья. За декларацию проголосовал 61 депутат.

Согласно документу, пребывание на территории страны российских войск представляет собой угрозу для суверенитета, целостности и независимости Республики Молдова, передает NOI.md.

«Дислокация на территории Молдовы значительного количества оружия и боеприпасов из Российской Федерации является постоянной угрозой в адрес страны. Парламент призывает международных посредников и наблюдателей инициировать политические дискуссии о превращении действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом. Мы призываем Российскую Федерацию завершить вывод войск и боеприпасов из Приднестровья, обращаемся ко всем международным организациям с просьбой поддержать инициативу, направленную на подтверждение суверенитета и государственности Республики Молдова», указано в тексте декларации.