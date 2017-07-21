Глава Госпогранслужбы Украины потерял сознание на встрече Порошенко и Лукашенко 21.07.2017, 15:15

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Сейчас с Виктором Назаренко все в порядке.

В Администрации президента во время выступления на брифинге Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание. Этот момент попал в прямую трансляцию телеканала "112 Украина", пишет сайт strana.ua.

Камеры были направлены на Лукашенко, когда он прервал свое выступление. Пока операторы перевели картинку на присутствующих в АП чиновников, в толпу подбежали стюарды, которые унесли бессознательного главу ГПСУ.

Лукашенко на это пошутил: "Насыщенные переговоры, не надо перетруждать наших членов правительства".

Порошенко улыбаясь покивал.

"Украинские новости" сообщают, что сразу после этого его вынесли из помещения, оказали первую помощь, сейчас с ним все в порядке.