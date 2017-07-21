закрыть
21 июля 2017, пятница, 16:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава Госпогранслужбы Украины потерял сознание на встрече Порошенко и Лукашенко

  • 21.07.2017, 15:15
  • 4,024

Сейчас с Виктором Назаренко все в порядке.

В Администрации президента во время выступления на брифинге Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание. Этот момент попал в прямую трансляцию телеканала "112 Украина", пишет сайт strana.ua.

Камеры были направлены на Лукашенко, когда он прервал свое выступление. Пока операторы перевели картинку на присутствующих в АП чиновников, в толпу подбежали стюарды, которые унесли бессознательного главу ГПСУ.

Лукашенко на это пошутил: "Насыщенные переговоры, не надо перетруждать наших членов правительства".

Порошенко улыбаясь покивал.

"Украинские новости" сообщают, что сразу после этого его вынесли из помещения, оказали первую помощь, сейчас с ним все в порядке.


Мнение

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два