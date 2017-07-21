Журавель остается главным тренером футболистов брестского «Динамо» 21.07.2017, 15:38

Владимир Журавель

А появление в команде Александра Глеба является всего лишь слухами.

Об этом рассказали руководители клуба на сегодняшней встрече с журналистами, сообщает БелТА.

Владимир Журавель отметил, что вчерашнее поражение от австрийского "Альтаха" в квалификации Лиги Европы (0:3) очень расстроило. Тем не менее сезон продолжается, и сейчас команда готовится к матчу 1/8 финала Кубка Беларуси против футболистов "Гомеля", который состоится 23 июля в Бресте.

Наставник брестчан также сказал, что информация о переговорах с Александром Глебом по поводу его перехода в состав брестчан не соответствует действительности, это все чьи-то домыслы.

Владимир Журавель подчеркнул, что все решения по комплектованию команды принимаются совместно со спортивным директором клуба Сергеем Ковальчуком, с которым у них полное взаимопонимание и доверие.

Совсем недавно брестскую команду пополнили сразу несколько опытных игроков, среди которых самый известный воспитанник минской школы "Смена" нападающий Артем Милевский, долгие годы выступавший за киевское "Динамо" и сборную Украины.

Кроме того, в Брест из российского "Оренбурга" переехал полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик, бразильский форвард Нивалдо, выступавший в первом круге чемпионата Беларуси за "Гомель", из минского "Динамо" в родной город вернулся полузащитник Кирилл Премудров, из ФК "Минск" пришел защитник Олег Веретило.

Как рассказал Сергей Ковальчук, процесс формирования команды не прекращается: кто-то приходит, кто-то уходит. Так, команду покинули Дмитрий Мозолевский, Максим Чиж и Дмитрий Герман, перебравшиеся в литовский "Атлантас" из Клайпеды, завершил игровую карьеру Александр Демешко, который будет работать в клубной футбольной академии.

Кроме того, советником спортивного директора стал нидерландский специалист Леон Янсен. В этом сезоне футболисты брестского "Динамо" стали обладателями Кубка Беларуси, что позволило им выступить в Лиге Европы.

В чемпионате Беларуси брестчане играют неважно, занимая после первого круга лишь 10-е место, набрав в 15 проведенных матчах 18 очков (4 победы, 6 ничьих, 5 поражений; разница мячей - 17-17). У лидера первенства солигорского "Шахтера" 38 зачетных баллов.