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Видеохит: Канадский музыкант записал трек с помощью спиннера

  • 21.07.2017, 15:59

Для созданий новой песни понадобились микросхема, игрушка и синтезатор.

Канадский певец и музыкальный продюсер Sickick записал песню, использовав спиннер и музыкальную открытку. Для этого он прикрепил к одной из лопастей игрушки звуковую микросхему из открытки, раскрутил спиннер и записал получившийся звук. Затем музыкант добавил синтезатор и вокальную дорожку, пишет segodnya.ua.

Спиннер – ставший в последнее время популярным гаджет, состоящий из подшипника в центре и нескольких лопастей или утяжелителей. Как пишут западные СМИ, спиннеры изначально создавались и продавались как средство для успокоения, которое можно использовать для того, чтобы оставаться сконцентрированным. В то же время эксперты разделились в оценках пользы спиннера для здоровья: некоторые из них считают, что игрушка скорее отвлекает, чем помогает сконцентрироваться.

Напомним, в Беларуси недавно изготовили деревянный и квадратный спиннер.


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