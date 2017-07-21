Геннадий Федынич: Белорусы имеют право на мирные протесты 3 21.07.2017, 16:52

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Геннадий Федынич

Профсоюз РЭП готовит массовую акцию ко Всемирному дню борьбы за достойный труд.

Независимый профсоюз РЭП объявил о подготовке акции ко Всемирному дню борьбы за достойный труд, который отмечается седьмого октября. Планируется шествие по разрешенному властями маршруту от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалор.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич объяснил «Радыё Рацыя», почему акцию решили делать именно в Минске:

- Будем проводить ее только в Минске на этот раз. Вопрос: Разрешат ли акцию власти? Я считаю, что независимо от того, даст ли она разрешение или нет, эта акция должна состояться. Нет - так мы изменим маршрут и пойдем к горисполкому. Людей должны уважать. Есть масса проблем, и в Минске они тоже есть.

К сожалению, нет достойных маршрутов ни в Минске, ни в Бобруйске, ни в Гомеле, ни в Орше и Бресте. Все это вне города, на каких-то забытых стадионах. Это означает, что мы будем выходить на власти, чтобы те позволили людям мирные акции протеста делать не там, где выгуливают собак, а там где собираются люди. Белорусы - достойные люди, они должны иметь право на мирные акции.

7 октября - день, который активно ценится международным сообществом и отмечается по предложению Международной конфедерации профсоюзов, начиная с 2008 года, но почти не поддерживается в Беларуси.