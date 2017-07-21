Певцу Джастину Биберу закрыли въезд в Китай 21.07.2017, 17:02

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Джастин Бибер

Фото: AP

Канадский певец разозлил власти своим поведением.

Канадскому певцу Джастину Биберу закрыли въезд в Китай за его плохое поведение, передает The Guardian.

Издание ссылается на заявление, обнародованное в Министерстве культуры страны.

Представители ведомства отметили, что Бибер является талантливым певцом, однако его личная жизнь, и манера поведения не могут быть примером. В заявлении отмечено, что имеется ввиду то, как артист себя вел во время предыдущего визита в Китай.

Известно, что Джастин Бибер в 2013 году посетил Китай и побывал на Великой китайской стене. Однако поводом для скандала послужило то, что исполнителя несли на руках его телохранители.