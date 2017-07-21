Появились «живые» фото флагмана Nokia 8 2 21.07.2017, 17:37

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Фото: Twitter

Стоимость будущего устройства составит около 675 долларов США.

Один из пользователей китайского форума Baidu обнародовал "живые" снимки еще неанонсированного флагманского смартфона Nokia 8, передает Nokiamob.

Данные фотографии подтверждают более ранние слухи о том, что устройство получит двойную камеру. При этом корпус смартфона не внушает особого доверия, и можно предположить, что он будет не очень вынослив при механических повреждениях.

По части характеристик также ожидается, что гаджет получит QHD-дисплей 5,3 дюйма и восьмиядерный процессор Snapdragon 835.

В зависимости от модификации, Nokia 8 оснастят 4 и 6 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что представлена новинка будет 31 июля. А ее стоимость составит около 675 долларов США.