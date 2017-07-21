закрыть
21 июля 2017, пятница, 20:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Появились «живые» фото флагмана Nokia 8

2
  • 21.07.2017, 17:37
  • 4,329
Фото: Twitter

Стоимость будущего устройства составит около 675 долларов США.

Один из пользователей китайского форума Baidu обнародовал "живые" снимки еще неанонсированного флагманского смартфона Nokia 8, передает Nokiamob.

Данные фотографии подтверждают более ранние слухи о том, что устройство получит двойную камеру. При этом корпус смартфона не внушает особого доверия, и можно предположить, что он будет не очень вынослив при механических повреждениях.

По части характеристик также ожидается, что гаджет получит QHD-дисплей 5,3 дюйма и восьмиядерный процессор Snapdragon 835.

В зависимости от модификации, Nokia 8 оснастят 4 и 6 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что представлена новинка будет 31 июля. А ее стоимость составит около 675 долларов США.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два