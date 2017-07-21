Неймар проговорился игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ» 1 21.07.2017, 17:55

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Неймар

Бразильский футболист каталонского клуба намерен перейти в «ПСЖ».

По информации Le Parisien, футболист уже рассказал о своем переходе некоторым партнерам по каталонскому клубу. Игроки «Барсы» уже смирились с возможным уходом игрока, пишет «Трибуна».

Неймар также выложил в Instagram фото в задумчивой позе и сопроводил его задумчивым смайлом – эту запись лайкнули сразу несколько игроков «ПСЖ».

Ранее Radio Catalunya сообщило, что трансфер Неймара в «ПСЖ» завершен на 95%. Сумма выкупа, прописанная в его контракте, – 222 миллиона евро.