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В Одесской области неизвестные захватили здание суда

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  • 21.07.2017, 17:53
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Судей Ширяевского районного суда Одесской области Украины держат в заложниках.

Активисты общественной организации "Украина - это мы" захватили помещение Ширяевского районного суда Одесской области и удерживают в заложниках судей. Об этом сообщает Liga.net.

"В Высший совет правосудия поступило сообщение главы Ширяевского районного суда Палия С.А. о захвате здания суда. Данные внесены в Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, начата проверка", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в здании суда выбиты окна и двери, входы заблокированы шинами - их угрожают поджечь.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и содержание в заложниках судей Ширяевского районного суда Одесской области", - говорится в сообщении.


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