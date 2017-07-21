Путин раскрыл свою шпионскую кличку 11 21.07.2017, 17:58

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При этом президент РФ не понимает, зачем пользователи интернета прячутся за псевдонимами.

Президент России Владимир Путин во время программы "Недетский разговор" рассказал, какой у него был псевдоним во время учебы в разведывательной школе.

Отвечая на вопрос, каким ником он бы пользовался для общения в соцсетях, Путин ответил, что в интернете есть множество аккаунтов с его фамилией, но он не имеет к ним никакого отношения.

"Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов. У всех были псевдонимы, работа потому что такая", – рассказал Путин.

Президент РФ пояснил, что сейчас использование псевдонимов для него "просто нелепо".

"Никакого ника я, конечно, себе выбирать бы не стал, просто бы под своим собственным именем. Это нормально для всех, чего прятаться за какими-то псевдонимами?" – сказал Путин.