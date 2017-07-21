Диетологи подсказали, чем можно заменить сладости 1 21.07.2017, 18:05

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Важная информация для сладкоежек.

Шоколад, конфеты и торт любят все. Но чтобы не потерять свою фигуру и здоровье придется от них отказаться. Просто нужно заменить подобные лакомства на полезные продукты, передает ladyhealth.com.ua.

Вот некоторые из низкокалорийных сладостей:

1. Орехи с сухофруктами.

Но они слишком калорийны. Например, на 100 грамм изюма приходится 264 Ккал, инжир - 257, грецкий орех - 654 а фундук вообще — 705 и так далее. Рекомендуется съедать их не больше 100 г. в сутки, сообщает LadyHealth. Хорошо сухофрукты смешивать друг с другом.

2. Выпечка.

Можно, но понемногу, лучше чтобы выпечка готовилась без использования яиц и сахара. Еще лучше муку заменить на овсяные хлопья. Полезно приготовить печенье из 80 г. овсяных хлопьев, 1-го банана, 50 г. стружки кокосовой и обезжиренного творога около 200 грамм. Будет «вкуснотища».

3. Мандарины и киви.

Все фрукты являются хорошими заменителями конфет, тортов и пр., поскольку в них есть полезный сахар и глюкоза. А особенно полезны бананы, мандарины и киви - отличная альтернатива сладостям. А если делать из них салаты (не по отдельности) , они хорошо утолят голод. Из экзотики можно потреблять папайю и ананасы, потому что они расщепляют накопленные ранее жиры и удаляют их.

Следует иметь ввиду, что фруктовые глюкоза и сахар попадают в кровь не быстро, поэтому чувство удовлетворенности ощущается не сразу.

4. Шоколад (горький) и мороженое

Шоколад (горький) содержит около 75% какао, поэтому его калорийность не высокая. Дневная норма не более 50 грамм.

Мороженое — распространенное лакомство. Дневная норма около 200 грамм. Совершенно не опасно, потому что организм расходует очень много энергии для согревания и переваривания.

И еще несколько советов от экспертов:

- выработайте в себе привычку есть только при ощущении голода, и только до момента затихания голода, а не до опустошения тарелки

- уберите из дома все сладости, кроме фруктов, чтобы не искушать себя.

- еще до еды какого то лакомства изучите его состав и калорийность, это здорово отрезвляет.