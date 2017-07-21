Лев Марголин: Правительство уговаривало МВФ дать что-то авансом 6 21.07.2017, 18:25

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Чиновники якобы говорили Лукашенко о необходимости реформ и одновременно уговаривали МВФ дать что-то авансом.

Международный валютный фонд приостановил переговоры с Беларусью из-за отсутствия поддержки необходимых реформ.

Как отметил представитель МВФ Вильям Мюррей, речь идет в первую очередь о том, что касается государственных предприятий и коммунального сектора.

При этом стоит отметить, что Международный валютный фонд готов был выделить Беларуси кредит в $3 млрд. под 2,28% годовых при условии либерализации белорусской экономики. Однако власти Беларуси предпочли отказаться от предложенных реформ, а финансовые проблемы решить размещением евробондов на $1,4 млрд. под 7,1-7,6%(!).

По финансовой составляющей проигрыш бесспорный. Чем в таком случае мотивировано нежелание властей проводить реформы?

«Основными требованиями МВФ для принятия кредитной программы были: прекращение перекрестного субсидирования, когда население платит за коммунальные услуги меньше себестоимости, а предприятия – больше, а также прекращение поддержки неэффективного государственного сектора, – пояснил в комментарии сайту ucpb.org экономист Лев Марголин. – По госсектору на первом этапе требовалось изменить схему управления предприятиями (забрать предприятия у министерств и передать их единому органу, который будет добиваться прибыльности, а убыточные – реформировать или закрывать). В дальнейшем предполагалось приступить к их приватизации.

Первое может вызвать недовольство народа, а второе – подорвать управляемость трудовыми коллективами. И то, и другое – прямая угроза режиму Лукашенко. Но ситуация в экономике требовала принятия серьезных решений, поэтому правительство пыталось вести двойную игру: убеждать Лукашенко в необходимости реформ, и уговаривать МВФ дать что-то авансом. Но Лукашенко несколько раз в течение последнего года вполне определенно заявлял, что никаких реформ не допустит, а МВФ уже имел печальный опыт предоставления кредита «под обещания» и теперь на уступки не шел.