Forbes: Россия ускоряет строительство газопровода «Турецкий поток» 1 21.07.2017, 18:38

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Трубопровод «Турецкий поток» строится с целью создать еще один российский газопровод в Европу в обход Украины.

Российский газовый гигант "Газпром" ускоряет строительство трубопровода "Турецкий поток" из-за опасений, что экстерриториальные санкции, предложенные Сенатом США, в конечном итоге, закроют этот проект. Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Опасаясь глобальных санкций, Россия ускоряет строительство газопровода "Турецкий поток", опубликованной на сайте издания Forbes (перевод - unian.net).

В российской деловой газете "Ведомости" во вторник сообщалось, что подрядчик "Газпрома" "Swiss Allseas" уже проложил около 15 миль трубопровода по дну Черного моря. Координаты морского транспорта на глубоководном подразделении "Swiss Allseas" Audacia показывают, что его суда находятся на месте и опережают график.

Прокладывание трубопровода "Газпрома" – это несколько рискованное предприятие, поскольку до сих пор не было никакого соглашения с турками по вопросу вхождения и внутренней инфраструктуры трубопровода. Тем не менее, это первые мили вне России, к югу от полуострова Крым. Потребуется еще много времени, прежде чем они доберутся до Турции.

Трубопровод "Турецкий поток" был создан в качестве альтернативы "Южному потоку", газопроводу между "Газпромом" и южно-европейскими компаниями, такими как итальянская Eni SpA, с целью создать еще один российский газопровод в Европу, в обход Украины.

Планируемый маршрут пролегания "Турецкого потока"

Фото en.wikipedia.org

Европейцы отменили строительство этой линии, когда были введены санкции, связанные с Украиной в 2014 году. По иронии судьбы, те же государственные органы не отменяли вторую линию "Газпрома" под названием "Северный поток-2", которую россияне планируют построить в Балтийском море и рассчитывают на финансирование от немецкой Wintershall и австрийской OMV. Правительства обеих стран критиковали Сенат США за блокирование "Северного потока-2" в своем последнем законопроекте об обновлении санкций. "Турецкий поток" в законопроекте не упоминался.

В июле "Газпром" предупредил инвесторов о том, что два проекта трубопроводов могут быть "отложены или заблокированы", если законопроект Сената станет законом.

Законопроект был оспорен нефтяными лоббистами США, хотя лидеры республиканцев говорят, что законопроект не прошел в Конгрессе по техническим проблемам.

Законопроект предусматривает расширение и введение экстерриториальных санкций, что означает, что энергетические компании и компании, поставляющие российским фирмам запчасти, могут быть вытеснены из этого бизнеса.

фото: reuters

Более того, Сенат обратился к Государственному департаменту и директору национальной разведки (оба явно антироссийские), с целью выяснить, возможно ли, что американские инвестиционные фонды, покупающие российские облигации и акции санкционированных компаний, таких как "Газпром", косвенным образом финансируют государственных чиновников, подпадающих под действие санкций.

Российская нефтегазовая промышленность, наряду с некоторыми банками, были включены в список санкций из-за участия России в сепаратистском движении на востоке Украины.

На этой неделе сепаратистские лидеры на Донбассе, одном из регионов, поддерживаемых Россией в борьбе за автономию против Киева, заявили, что хотят создать новую автономную республику под названием Малороссия. Этот шаг вряд ли будет одобрен украинским правительством.

Отмена российских санкций зависит от того, откажется ли страна от поддержки сепаратистов на Донбассе, а также сепаратистов в других регионах, таких как Луганск. Со своей стороны, украинское правительство должно разрешить там проведение выборов, итог которых явно будет в пользу автономии.

Крым когда-то был автономной республикой внутри Украины. После краха пророссийского лидера в Киеве, Крым быстро организовал голосование за отделение. Голосование завершилось полной победой. Затем Россия аннексировала полуостров через 48 часов, что ООН признало незаконным актом. В Крыму находится единственный в России тепловодный военный порт.

Возвращение Крыма Украине не является частью соглашения о снятии санкций. Недавно WSJ сообщал, что американские энергетические компании не одобряют полномасштабные санкции в отношении России.