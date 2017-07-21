Пять фотографий архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которые удивляли соцсети

Пять фотографий архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которые удивляли соцсети8
- 21.07.2017, 18:43
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Глава Католической церкви Беларуси не только священнослужитель, но и совершенно обычный человек.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский порой удивляет соцсети. Вместо обычного литургического облачения он часто надевает спортивную форму и играет в футбол. Или прямо в сутане садится на велосипед. Или наравне со всеми стоит в очереди в аэропорту, пишет kp.by.
Тадеушу Кондрусевичу 71 год и он ведет активный образ жизни. Например, играет в футбол...
... и ездит на велосипеде. Иерарх не раз участвовал в велосипедной пилигримке в Будслав.
В Ивенце митрополит перевоплотился во всадника, оседлав лошадь по кличке Марта. А потом покатал детишек в повозке.
Соцсети бурно обсуждали и такой факт из жизни митрополита Кондрусевича: его заметили в общей очереди на посадку в аэропорту.
- Поражающая скромность! Мог как минимум лететь бизнес-классом, воспользоваться VIP-лазейками. Но нет! - писал журналист Александр Улитенок, который случайно узнал в попутчике Тадеуша Кондрусевича.
Поразило некоторых и то, что глава Католической церкви как рядовой минчанин, без официоза, пришел почтить память погибших во время взрыва в метро.