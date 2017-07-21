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Мировые цены на нефть снижаются

  • 21.07.2017, 18:56
  • 2,930

Цена на нефть Brent снизилась до отметки 48,64 долларов за баррель.

Цена на нефть снижается вторую сессию подряд после ралли к месячным максимумам выше 47.50 долларов в четверг.

Цена на нефть Brent снизилась на -1,30% до отметки 48,64 долларов за баррель по состоянию на 18:50 по минскому времени.

Несмотря на снижение запасов нефти в США по данным Минэнерго восходящий импульс нефти угас, трейдеры ждут данных по числу работающих буровых установок от Baker Hughes в 21.00 по минскому времени.

Внимание участников рынка сосредоточено на заседании ОПЕК+ 24 июля в Санкт-Петербурге, где будет обсуждаться ситуация на рынке нефти.


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