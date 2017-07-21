БНФ отметит организаторов массовых акций памятным знаком имени Виктора Ивашкевича 1 21.07.2017, 19:15

Лауреат будет объявлен 27 июля.

Партия БНФ объявит нынешнего лауреата памятного знака имени Виктора Ивашкевича 27 июля. Таким образом традиционно отмечают организаторов наиболее значимых и громких уличных акций, пишет «Новы час».

Этот знак был учрежден Белорусским Народным Фронтом в память о выдающемся политике-фронтовце, организаторе многих демонстраций и шествий, ушедшего из жизни в 2013 году. В этом году награда будет вручена в четвертый раз. Традиционно вручение будет приурочено к 27 июля - годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Беларуси.

Как сообщил председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, критериями для награждения памятным знаком является актуальность тем акций и соответствие национально-демократическим принципам и программе партии БНФ, креативность и творческий подход при планировании и проведении акции, общественный резонанс и массовость акции, ее влияние на общество. Определение лауреата памятного знака происходит путем голосования членов Сейма Белорусского Народного Фронта.

«Время с прошлогоднего 27 июля было насыщенной уличной политической активностью. Безусловно, достойны отдельной отметки крупные акции протеста против декрета №3 и позорной социально-экономической политики властей Беларуси. Поэтому в список номинантов на знак Ивашкевича включены лица, которые возглавили эти протесты в своих городах - это Вадим Саранчуков из Гродно и Игорь Казмерчак из Орши. Для обоих этих городов акции, произошедшие в начале этого года, имели беспрецедентный масштаб. В шорт-лист номинантов, составленный на основании предложений фронтовцев, включена и предвыборная акция, а именно - «музыкальный пикет» политика Алеся Логвинца в Сухарево, собравший много людей и ставший настоящим событием.

Достойна внимания, также, акция по сбору подписей в поддержку придания бело-красно-белому флагу статуса национальной ценности. В конце прошлого года в пользу этого предложения активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем было собрано более десяти тысяч подписей. Мы также отдаем уважение мужественным поступкам конкретных лиц, которые способны поднять флаг на площади, которые своим индивидуальным примером демонстрируют несокрушимость и вдохновляют других, причем это как молодежь, так и лица пожилого возраста: в список номинантов включены «человек-флаг» Нина Богинская, ветеран-фронтовец Ян Гриб (фотоснимок брутального задержания человека пожилого возраста с палочкой 25 марта облетел все мировые СМИ) и участник защиты Куропат Сергей Пальчевский».

В прошлые годы памятный знак имени Виктора Ивашкевича вручался лидеру общественной организации «Альтернатива» Олегу Корбану, режиссеру и общественной активистке Ольге Николайчик, лидеру «Молодого фронта» Дмитрию Дашкевичу.