Девять обычных вещей, настоящее предназначение которых поражает 21.07.2017, 19:34

Некоторые вещи вас очень сильно удивят.

В повседневной жизни нас окружает множество вещей. И порой они кажутся настолько привычными, что мы даже не задумываемся, зачем они нужны и как появились.

AdMe.ru решии провести тотальный ликбез и рассказать вам о необычном предназначении самых обычных вещей.

Дырка в пончике

Фото с сайта adme.ru

Лакомству, без которого редко проходит наш обычный день в современном мегаполисе, уже много сотен лет.

И это сейчас кондитеры умеют создавать вкуснейшую выпечку любых форм и размеров. А раньше было сложно сделать так, чтобы края и середина пирога были одинаково пропечены. Именно поэтому пекари придумали вот такую форму, с которой не возникало никаких проблем.

Фритты

Фото с сайта adme.ru

Фритты — это маленькие черные точки, симметрично располагающиеся по краям автомобильных стекол. Они представляют собой запеченную керамическую краску и выполняют сразу несколько функций.

Во-первых, фритты защищают от ультрафиолетовых лучей клей-герметик, на котором держится стекло. А во-вторых, такие черные точки делают менее заметной грязь, которая часто накапливается именно по краям стекол.

Солнцезащитные очки

Фото с сайта adme.ru

Казалось бы, у этого предмета должно быть всего одно предназначение, о котором свидетельствует само название. Но все не так просто.

Их изобрели на Крайнем Севере, чтобы защитить местных жителей от «сияния снегов». А особенное распространение очки получили в Древнем Китае XII века среди судей, которые надевали их, чтобы скрывать свои настоящие эмоции от свидетелей.

Поля в тетрадях

Фото с сайта adme.ru

Первоначально поля придумали вовсе не для того, чтобы учителя оставляли на них гневные замечания.

Дело в том, что раньше книгам и тетрадям частенько наносили урон нашествия крыс и мышей, которые любили погрызть края бумаги. Именно для того, чтобы не дать грызунам вместе с бумагой съесть часть важной информации, придумали делать поля, за которые старались не заступать.

Вмятины на мячике для гольфа

Фото с сайта adme.ru

Первые мячи для гольфа были абсолютно гладкими. Но путем бесконечных проб и ошибок поклонники этого благородного спорта поняли, что лучше всего играть старым, потертым и изъеденным трещинами мячом. Поэтому гольфисты редко приобретали новые мячи, а годами использовали одни и те же.

Заметив эту тенденцию, производители мячей стали выпускать специально «состаренные» мячи со множеством ямок.

Хлястик

Фото с сайта adme.ru

Этот маленький кусочек ткани можно увидеть на спине многих курток и пальто. Хлястики впервые появились несколько столетий назад на военных шинелях. В то время шинели делали просто необъятными, и, чтобы не запутаться в этом предмете гардероба, их было необходимо «приталить» с помощью маленьких кусочков ткани. К тому же военные могли просто отстегивать хлястик и использовать огромную шинель ночью в качестве одеяла. Времена прошли, традиции изменились, а вот хлястики все равно остались.

Отверстие в навесном замке

Фото с сайта adme.ru

Сейчас навесные замки часто используют для калиток в загородных домах, и из-за дождей и непогоды они быстро выходят из строя.

Кто-то в этом случае просто покупает новый замок, но немногие знают, что в таком замке есть маленькое отверстие. Оно создано для того, чтобы заливать туда машинное масло. После такой простой процедуры ключ вновь начнет поворачиваться в замке безо всякого труда.

Полосы на штекере от наушников

Фото с сайта adme.ru

Вы наверняка замечали, что на штекерах всех наушников есть 3 полосы. Создают их вовсе не для красоты. От каждой полоски отходит провод к обоим наушникам, и, если бы этих полос не было, при подключении к устройству звук раздавался бы лишь из одного наушника.

Гурт монеты

Фото с сайта adme.ru

Скорее всего, вы даже не задумывались, что у этой ребристой каемки монеты может быть свое название. Но оно есть — это гурт монеты.

Он появился в начале XVI века. В то время мошенники часто спиливали с монеты слои драгоценных металлов, чтобы создавать новые монеты. Для борьбы с такими фальшивками и придумали наносить на ребро монеты своеобразный узор. Времена изменились, но гурт остался.