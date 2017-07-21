Платов и дети 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

21.07.2017, 19:41

На встрече со школьниками Путин плыл, как уставшая пластинка.

Особо трогательно, что «Недетский разговор с Путиным» вела Ирада Зейналова которая навсегда запомнится бессмертным «Мальчик, иди в ….». И вот теперь Ирада помогает мальчикам и девочкам поговорить с дядей президентом. Замысел этого мероприятия мне сначала был непонятен. Предположим, что Путин или его советчики решили, что детьми надо заняться поплотнее, потому что дети вроде как стали за Навального в частности и против власти в целом. Пускай президент сам поговорит с молодежью, обаяет ее.

Но с молодежью можно общаться двумя способами. Можно говорить обо всем подряд, но на понятном ей языке. Тогда заводи себе твиттер, инстаграм и подымай хайп. Но в 60 лет на молодежном языке говорить трудно. Можно молодиться и хорохориться, но по сути молодым ты уже быть не можешь. Есть и другой способ. Говорить с молодыми на каком угодно языке, но о тех проблемах, которые ребят интересуют. Поскольку в зал собрали не каких-то двоечников и малолетних преступников, а резидентов «Сириуса», то с ними надо говорить про то, как им получить нормальное образование, как сделать так, чтобы их большой талант не пропал и как им в жизни найти нормальную дорогу. И в этом смысле разговора не получилось. Про интернет Путин сразу сказал, что им практически не пользуется. И стало быть огромный пласт молодежной реальности ему просто неизвестен. А на действительно интересные вопросы про учебу и дорогу в жизни отвечал медленно и нудно. Потому, что по-настоящему этих проблем он не чувствует, а живых детей в жизни не видел уже очень давно. Свои вот выросли, а других не знает. А как ему общаться с теми, о ком он не имеет представления? Конечно, многое зависело от вопросов.

Ну, что-то явно с детками отрепетировали. Иногда казалось, что микрофон берут на 14-16 летние ребята, а какие-то бюджетники, каких толпами запихивают в Прямую Линию Путина. Половина благодарила за «наше счастливее детство», тщательно проговаривая все буквы имени отчества – Владимир Владимирович. Вторая половина спрашивала какой-то вздор, типа «как вы проводите свободное время?» и «специально ли вы стояли под дождем без зонта, когда возлагали цветы к Вечному огню?». А когда изредка пробивались вопросы по делу – тут Путин плыл, как уставшая пластинка.

Но кое-что мы все-таки узнали. Например, что Владимир Владимирович еще не решил, оставаться ли ему президентом и чем он будет заниматься, когда однажды президентом быть перестанет. Главные ценности в жизни для него – это сама жизнь, любовь и свобода. И мы можем сказать, что здесь президент пошутил. В стране, где жизнь стоит копейку, а свобода есть только у одного человека, про любовь говорить чудно. А еще Путин сказал, что когда он работал разведчиком, у него был псевдоним Платов. И я понял, что следующим после Путина президентом России будет Владимир Платов.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»