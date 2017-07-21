Лукашенко испугался вопросов украинских журналистов 13 21.07.2017, 19:52

Фото: pravda.com

Встреча Петра Порошенко и Александра Лукашенко закончилась без общения с прессой.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Журналистам пришлось ждать двух правителей около двух часов, а если учитывать просьбы АП прийти на мероприятие за час, то почти три часа. Однако представителям СМИ так и не дали возможности задать вопрос.

Перед выходом Порошенко с Лукашенко работники пресс-службы президента Украины предупредили журналистов, что задать свои вопросы журналисты не смогут по просьбе белорусской стороны.

Кроме того журналисты не смогли задать свои вопросы и после завершения встречи.

Во время визита белорусского диктатора в Киеве проходили акции протеста, а во время подписания Порошенко и Лукашенко официальных документов к правителям бросилась активистка Femen c криком «Жыве Беларусь!».