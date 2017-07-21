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В Новой Гвинее колдуны сорвали выборы парламента

  • 21.07.2017, 20:05

Колдунов обвинили в краже бюллетеней с помощью магии.

В Папуа – Новой Гвинее парламентские выборы были сорваны из-за обвинений в адрес колдунов, которые якобы похитили бюллетени, воспользовавшись магией.

Об этом сообщает comments.ua cо ссылкой на Radio New Zealand International.

Так, двое кандидатов из провинции Восточный Сепик потребовали пересчета голосов, обвиняя местных колдунов в краже нескольких бюллетеней из урн для голосования.

Кроме того, они обратились к священникам с просьбой помолиться возле урн, чтобы защитить их от злых сил.

Отметим, что голосование в стране закончилось еще 8 июля, однако на данный момент известны имена лишь 26 из 111 депутатов.

Интересно, что закон о колдовстве в Папуа – Новой Гвинее был принят в 1971 году, а отменен только в 2013-м. Согласно документу, человек, ставший объектом колдовского ритуала, не отвечал за свои действия, а люди, связанные с колдовством, считались преступниками вместо них, и их убийцы могли рассчитывать на смягчение приговора.

Как известно, в Папуа — Новой Гвинее проживает большое количество разрозненных племен, которые говорят более чем на 850 языках, многие из них объясняют колдовством заболевания родственников.

Зачастую жертвами обвинений становятся пришлые из других племен женщины без родственников.


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