Данкверт снова взялся за белорусские предприятия 21.07.2017, 20:08

Сергей Данкверт

Россельхознадзор с 25 июля запрещает поставки продукции с двух предприятий Беларуси.

Россельхознадзор с 25 июля запрещает поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси. Продукция шести предприятий поставлена на усиленный контроль, передает interfax.by.

Как сообщает служба, это связано с нарушениями норм и требований РФ и ЕАЭС.

Так, запрет введен на ввоз мяса птицы с предприятия "Белоруснефть-Особино" и молочной продукции с Воложинского филиала Молодечненского молочного комбината.

Режим усиленного лабораторного контроля установлен в отношении продукции Гродненского мясокомбината (выявление остатков тетрациклина в говядине), фермерского хозяйства "ДАК" (выявление натамицина в сыре), племптицезавода "Белорусский" (обнаружение листерий в мясе птицы), Березинского филиала ОАО "Здравушка-милк" (выявление остатков тилозина в сухой молочной сыворотке), а также продукции Калинковичского мясокомбината и компании "Квинфуд", выпускающей мясные консервы.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал о нарушениях, допущенных компанией "Бабушкина крынка", Дятловским сыродельным заводом, Скидельской птицефабрикой, ОАО "Александрийское" (производство мяса птицы).