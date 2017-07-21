Видеохит: кот проучил наглого барсука-воришку 21.07.2017, 20:11

Хозяйка сняла забавный случай на скрытую камеру.

Барсук каждую ночь захаживал в «гости» к семейству и воровал корм из кошачей миски, передает znaj.ua.

Хозяйка питомца Линдси Райт засняла этот процесс на скрытую камеру, пишет The Mirror.

Барсук тихо проникал в помещение через кошачью дверцу и аккуратно поедал все содержимое миски. После «преступления» лесной зверь поспешно сбегал. Однажды, хозяйка еды – кошка Бель встретила незваного гостя.

Увидев, что дверца зашевелилась, домашняя хищница бросилась к барсуку. В результате, зверь так и не попал в дом.