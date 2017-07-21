закрыть
21 июля 2017, пятница, 20:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: кот проучил наглого барсука-воришку

  • 21.07.2017, 20:11

Хозяйка сняла забавный случай на скрытую камеру.

Барсук каждую ночь захаживал в «гости» к семейству и воровал корм из кошачей миски, передает znaj.ua.

Хозяйка питомца Линдси Райт засняла этот процесс на скрытую камеру, пишет The Mirror.

Барсук тихо проникал в помещение через кошачью дверцу и аккуратно поедал все содержимое миски. После «преступления» лесной зверь поспешно сбегал. Однажды, хозяйка еды – кошка Бель встретила незваного гостя.

Увидев, что дверца зашевелилась, домашняя хищница бросилась к барсуку. В результате, зверь так и не попал в дом.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два