Мозырские рыбаки отстояли Припять

Мозырские рыбаки отстояли Припять1
- 21.07.2017, 20:41
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91 километр Припяти не будут сдавать в аренду.
Реку Припять не будут сдавать в аренду Мозырскому обществу рыболовов и охотников. О таком решении «Еврорадио» сообщили в Мозырском районном исполнительном комитете, который проводил аукцион по сдаче реки в аренду.
Сотрудница Мозырского райисполкома: «Сдавать Припять в аренду не будут. Это точно. Гомельский облисполком отказался от такой идеи».
Ранее диктатор подписал указ, запрещающий сдавать в аренду реки и озера. Мозырское общество рыболовов и охотников все равно подало документы, чтобы власти рассмотрели такую возможность.
Местные рыболовы были против, чтобы Припять сдавали в аренду. Кроме того, они провели ряд акций, чтобы договор на аренду не подписали.