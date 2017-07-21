закрыть
21 июля 2017, пятница, 23:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Домрачева, Герасименя и Талай - самые влиятельные приверженцы ЗОЖ в Беларуси

10
  • 21.07.2017, 20:46
  • 3,992
Дарья Домрачева

Федерация силового экстрима составила список самых влиятельных персон, которые способствуют продвижению здорового образа жизни.

Первое место в списке, состоящем из 20 человек, заняла биатлонистка Дарья Домрачева, сразу за ней расположилась пловчиха Александра Герасименя, замкнула тройку призеров легкоатлетка Алина Талай, сообщает sb.by.

Благодаря поддержке трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в Беларуси уже дважды проходил биатлонный фестиваль "Гонка легенд".

Призер олимпийских игр Александра Герасименя является основательницей плавательного клуба в столице Беларуси, а также постоянно проводит мастер-классы по плаванию по всей стране, привлекая детей к занятиям спортом.

Чемпионка Европы в беге Алина Талай проводит встречи с начинающими атлетами и участвует в массовых забегах.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два