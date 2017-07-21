Домрачева, Герасименя и Талай - самые влиятельные приверженцы ЗОЖ в Беларуси 10 21.07.2017, 20:46

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Дарья Домрачева

Федерация силового экстрима составила список самых влиятельных персон, которые способствуют продвижению здорового образа жизни.

Первое место в списке, состоящем из 20 человек, заняла биатлонистка Дарья Домрачева, сразу за ней расположилась пловчиха Александра Герасименя, замкнула тройку призеров легкоатлетка Алина Талай, сообщает sb.by.

Благодаря поддержке трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в Беларуси уже дважды проходил биатлонный фестиваль "Гонка легенд".

Призер олимпийских игр Александра Герасименя является основательницей плавательного клуба в столице Беларуси, а также постоянно проводит мастер-классы по плаванию по всей стране, привлекая детей к занятиям спортом.

Чемпионка Европы в беге Алина Талай проводит встречи с начинающими атлетами и участвует в массовых забегах.