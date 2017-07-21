Facebook секретно разрабатывает модульный смартфон 21.07.2017, 21:09

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Один из патентов США частично раскрыл суть засекреченного проекта Facebook по созданию собственного смартфона.

Кубики Цукерберга

Согласно описанию патента US2017/0208700 A1, зарегистрированного на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO), в Facebook в строжайшем секрете ведутся разработки универсального модульного смартфона с поддержкой искусственного интеллекта, пишет sostav.ua.

Патент, выданный на устройство Modular Electromechanical Device, описывает «универсальное устройство», объединяющее функциональность смартфона, голосового помощника и множества других актуальных гаджетов, аппаратная и программная замена которых будет возможна «на лету» по модульному принципу.

Официальные представители Facebook отказываются комментировать существование проекта.

Конструктор с миллионом лиц

Патентная заявка раскрывает некоторые интересные подробности тайного проекта Facebook. В частности, модульность системы в заявке описывается как «шасси, напечатанное на 3D-принтере» с проводной инфраструктурой, к которому подключаются вторичные вычислительные и вспомогательные модули. Список модулей включает динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS-модуль, термометр, «функциональность телефона» и т.д.

Модульность устройства разработчики позиционируют как возможность продлить жизненный цикл гаджета, сделать его менее зависимым от жесткой аппаратной архитектуры.

«Как правило, аппаратные компоненты, входящие в состав бытовой электроники и считающиеся устаревшими, по-прежнему пригодны для дальнейшего использования», – говорится в описательной части патента. – В то же время, эти аппаратные компоненты не используются повторно в связи с тем, что потребительские электронные устройства проектируются как закрытые системы. С потребительской точки зрения, короткий жизненный цикл бытовой электроники дорог и расточителен».

Согласно описанию, аппаратные заменяемые модули собранной по собственному вкусу пользователя конфигурации подключаются к базовому вычислительному «на лету» (plug-and-play). Затем вычислительный модуль подключается к серверу скачивает все программное обеспечение, необходимое для функционирования подключенных модулей.

Судя по описанию патента, одним из ключевых компонентов будущего модульного смартфона Facebook станет интеллектуальный голосовой помощник – по образу и подобию Amazon Alexa, Google Assistant или Samsung Bixby.

Кадры решают все

По данным собственных источников издания The Business Insider, над проектом модульного смартфона Facebook работает подразделение «Building 8». Команда, по данным источника, сейчас «серьезно сфокусирована на разработке новейшей камеры и технологии машинного обучения».

О лаборатории Facebook Building 8 известно то, что в ее стенах занимаются различными невероятными и футуристическими проектами, как, например, выводом текста на печать непосредственно из мозга или распознаванием иностранного языка через кожу.

В свое время в команду вошли разработчики, работавшие ранее над проектом модульного смартфона Project Ara в компании Google. В Building 8 также работает ряд инженеров – бывших сотрудников Apple и Motorola, с опытом разработки телефонов и планшетов. Список сотрудников Building 8, в частности, включает Бернарда Ричардсона (Bernard Richardson), который, согласно записи на персональной странице в LinkedIn, ранее занимался разработкой интеллектуального голосового ассистента Alexa в компании Amazon.

Судя по титульным данным на сайте UPSTO, патент зарегистрирован на четырех представителей Facebook Building 8 – бывших сотрудников купленного Facebook стартапа Nascent Objects, который специализировался на оперативном создании прототипов модульных гаджетов с помощью 3D-печати.

В сентябре 2016 г. Google официально приостановила «на неопределенный срок» работу над собственным модульным смартфоном Project Ara. По данным Reuters, Google заморозила проект ради наведения порядка в своих непохожих друг на друга гаджетах. Чтобы проконтролировать этот процесс, в компанию вернулся Рик Остерло (Rick Osterloh), бывший президент Motorola.

Свой первый смартфон компания Facebook пыталась сделать в содружестве с HTC еще в 2013 г., однако тогда проект закончился полным провалом.

Марк Цукерберг, основатель и CEO Facebook, еще в 2010 г. высказался о том, что «Facebook должен стать мобильной платформой, на которую смогут опираться другие, а не просто сервисом или приложением».