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Оппозиция в Венесуэле устраивает миллионные протесты

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  • 21.07.2017, 21:31

Миллионы венесуэльцев присоединились ко всеобщей забастовке.

Они требуют от президента Николаса Мадуро отменить созыв нового парламента, передает BBC.

В нынешней Национальной ассамблее большинство имеет оппозиция. Мадуро хочет заменить ее новым парламентом, который получит полномочия по изменению конституции страны.

По данным активистов, в ходе протестов погиб житель окраины Каракаса и два манифестанта в городе Валенсия на севере страны.

Президент Мадуро объявил о массовых арестах тех, кто, по его словам, мешает «простым венесуэльцам» наслаждаться «трудом и любовью». По информации местных правозащитников, по всей стране арестовано 360 человек.

Колумбия, Франция, США, Испания и ЕС в целом призвали Мадуро прислушаться к протестующим и отменить созыв ассамблеи.

Мадуро считает, что новая конституция необходима, чтобы предотвратить иностранный заговор против его правления.


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