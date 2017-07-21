У посольства США в Минске появилась табличка в память о солисте Linkin Park 2 21.07.2017, 21:44

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мемориальную табличку поставили около входа в консульский отдел.

На странице в «Фейсбуке» городского активиста Андрея Эзерина появилась фотография, которую он сделал возле посольства США в Минске.

– Где-то в 17:30 я проходил мимо посольства и увидел такую вот инициативу. Не знаю, кто это сделал. Я спешил, поэтому не стал расспрашивать. Единственное, милиционер попросил фотографировать с определенного ракурса, чтобы здание посольства не попало в кадр, – прокомментировал Андрей.

Фото: Андрей Езерин

Ранее Charter97.org сообщал, 41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса.