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У посольства США в Минске появилась табличка в память о солисте Linkin Park

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  • 21.07.2017, 21:44
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мемориальную табличку поставили около входа в консульский отдел.

На странице в «Фейсбуке» городского активиста Андрея Эзерина появилась фотография, которую он сделал возле посольства США в Минске.

– Где-то в 17:30 я проходил мимо посольства и увидел такую вот инициативу. Не знаю, кто это сделал. Я спешил, поэтому не стал расспрашивать. Единственное, милиционер попросил фотографировать с определенного ракурса, чтобы здание посольства не попало в кадр, – прокомментировал Андрей.

Фото: Андрей Езерин

Ранее Charter97.org сообщал,      41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса.


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