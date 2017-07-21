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Скарамуччи назвал имя нового пресс-секретаря Белого дома

  • 21.07.2017, 22:04
Сара Сандерс
Фото: Cosmopolitan

Новым пресс-секретарем президента США станет Сара Сандерс.

Глава Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи назвал следующего пресс-секретаря Белого дома, ей станет Сара Сандерс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Сара Сандерс ранее занимала пост заместителя пресс-секретаря Шона Спайсера. Ранее 21 июля, Спайсер подал в отставку из-за несогласия с назначением на должность главы Белого дома по связям с общественностью нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи.

В своем Twitter он написал, что продолжит работу до конца августа и заявил, что «для меня было честью и привилегией служить вместе с Дональдом Трампом для этой удивительной страны».

В середине мая телеведущая Fox News Кимберли Гилфойл, бывшая ранее прокурором Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, заявила о том, что ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о работе в качестве главы пресс-службы Белого дома. Об этом сообщал The Mercury News. Однако позднее эту должность занял бывший представитель Республиканского национального комитета Шон Спайсер.


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