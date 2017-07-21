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Шнуров троллит российских звезд, не прерывая отпуск

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  • 21.07.2017, 22:09
Сергей Шнуров
Фото из "ВКонтакте"

Сергей Шнуров потроллил российских звезд, которые массово скупают коллаборацию Supreme и Louis Vuitton.

Солист «Ленинграда» разместил фото в своем инстаграме, отметив в комментарии: «Как все», передает tut.by.

Напомним, что уличная марка одежды Supreme выпустила коллекцию в коллаборации с Louis Vuitton. В Москве линейка была представлена в ГУМе, где ее быстро раскупили звезды шоу-бизнеса. Вы могли заметить доказательства в инстаграмах Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

как все.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

На злобу дня) 🔻🔻🔻 Только у нас, здоровый юмор могут принять за рекламу того, что уже sold out по всему миру, только у нас тебя тинейджеры, которым что-то не досталось, а они, видите, очереди отстояли, тебя будут проклинать! Это Вы, мои друзья, в очередях не стояли, как мы за колбасой и сыром и прочими деликатесами Советского времени! Все привыкли получать на блюдечке с золотой каемочкой. Так Вы поработайте сколько мы пашем, ведь за этими картинками "красивой жизни" стоит титанический труд, нервы , риски и здоровье , создайте хоть что-нибудь, завоюйте для своей Родины награды, проведите по всему миру и России 180 шоу с 1 млн зрителей ( данные только за последний год ), как я это делаю с нашей командой (артистами и спортсменами ),и Вы тоже будете иметь возможность купить что-то первыми. Так что Фил @fkirkorov ❤️, не планировала быть сегодня на стиле, но пришлось!) ✌🏻Кто знает, тот поймёт, а кто не поймёт, тому не дано понять, увы) #lvsupreme #назлобудня

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Ян, правда был занят! ПЕРЕЗВОНЮ! @rudkovskayaofficial 🎶 @supremenewyork 💃 🎥 @vlassimo 🔥

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Кстати, посмотреть на Шнурова живьем можно будет 1 декабря в «Минск-Арене».


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