Шнуров троллит российских звезд, не прерывая отпуск 5 21.07.2017, 22:09

Сергей Шнуров

Фото из "ВКонтакте"

Сергей Шнуров потроллил российских звезд, которые массово скупают коллаборацию Supreme и Louis Vuitton.

Солист «Ленинграда» разместил фото в своем инстаграме, отметив в комментарии: «Как все», передает tut.by.

Напомним, что уличная марка одежды Supreme выпустила коллекцию в коллаборации с Louis Vuitton. В Москве линейка была представлена в ГУМе, где ее быстро раскупили звезды шоу-бизнеса. Вы могли заметить доказательства в инстаграмах Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Кстати, посмотреть на Шнурова живьем можно будет 1 декабря в «Минск-Арене».