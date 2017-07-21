Активистка профсоюза РЭП: Все изменения начинаются с себя 21.07.2017, 22:25

Наталья Ошека

Лидер молодежной сети профсоюза РЭП рассказала про свою работу и увлечения.

Собаки, мотоциклы, фотоаппарат: про свою работу и увлечения praca-by.info рассказала недавно избранный лидер молодежной сети профсоюза РЭП в Гомеле Наталья Ошека.

– Я окончила педагогический колледж в Речице, и сразу после колледжа познакомилась с Андреем Стрижаком, который пригласил меня на профсоюзный образовательный семинар. Я пришла и там же написала заявление на вступление в профсоюз. Это было в 2010 году.

Наталья Ошека. Фото из личного архива

– Работаете ли вы по профессии?

– По образованию я – учитель английского языка, сейчас учусь заочно в университете; а учителем в своей жизни в общей сложности работала полгода в двух местах. Всех очень смущали мои дреды: якобы учитель не должен быть с дредами. И когда в одной школе Гомеля мне отказали, я махнула рукой на работу по специальности. Сейчас я фотограф-фрилансер и журналист-фрилансер.

– Фотография для вас – работа или скорее творчество?

– Работа в фотографии – это выпускные альбомы; как мы, фотографы, смеемся: свадьбы-похороны-крестины. А для творчества у меня – анималистика. Я фотограф-анималист: тот, который фотографирует котиков и собачек.

Фото Натальи Ошеки

– Мы знаем, что ваше увлечение животными намного шире их фотографирования…

– Да. Это сложно назвать работой или волонтерством. Моя семья двенадцать лет назад организовала приют в пригороде Речицы, и там примерно 150 животных. Он называется «Островок помощи и надежды», и в приюте работают, кроме меня, моя мама, брат и две помощницы. Сейчас мы занимаемся только пострадавшими животными: больными, после ДТП, от которых отказались хозяева ввиду их физических особенностей. Котятками-щенятками, которые рождаются от домашних котиков и собачек, мы не занимаемся.

– А можно приходить и выбирать себе в вашем приюте животных?

– Нужно! Но не все хотят собаку из приюта. Хотя у нас очень много крутых собак: английский бульдог – мы его называем «дипломированный»; такса, пекинес; у нас есть слепая китайская хохлатая собака, есть чихуахуа, охотничья собака, скотт-корниш-рекс…

Наталья Ошека в приюте "Островок помощи и надежды"

– Почему их не хотят брать?

– Недавно мне пишут: есть ли у вас маленькая собака дедушке во двор в о-о-очень хорошие руки? Я отвечаю: во двор – это в не очень хорошие руки. Не столько не хотят: скорее, мы не всех отдаем. Мы отдаем под договор и ненавязчивое контролирование. И все равно бывают случаи, когда приходится забирать животных. У нас в Беларуси очень тяжелое отношение к животным.

– Помимо животных, что еще занимает ваше время и внимание?

– У меня есть автомобиль, а еще я езжу на мотоцикле. Я как-то поймала себя на мысли, что если бы были некие стереотипы, то я их обязательно бы старалась их нарушать. Девушка должна варить борщи – ага, значит, нужно обязательно купить мотоцикл. Девушка должна нарожать 10 детей, посвятить себя кухне и мужчине – ага, значит, нужно самореализовываться и завести десять собак. У меня их четыре. Три маленькие и одна большая.

– Если вернуться к теме общественной деятельности: какой была ваша мотивация вступления в профсоюз?

Фото Натальи Ошеки

– Я работала в отделе образования в Речице и уже тогда понимала, что там как-то не так со мной поступают. И уже потом – благодаря профсоюзу, НГО, общению в интернете – я поняла, что образовательная система – это полное нарушение всех трудовых прав. Я работала культорганизатором, но при этом выполняла работу, которая вообще мне не снилась! Без учета должностной инструкции, моих физических возможностей – всем было на это наплевать. Начальство постоянно попрекало меня тем, что оставило меня в Речице по распределению, значит, я должна батрачить с утра и до вечера. Было нормой сказать: о, так у тебя есть машина, а мы тут клумбу высаживаем. Едь по району, и где видишь клумбы с цветами в частном секторе – проси, чтобы они тебе цветы отсадили. Я ставила машину за углом, через час возвращалась и говорила, что мне никто не дал цветов. Но получается, я все равно потакала этой системе. Мне нужно было сказать: «Нет! Купите семена или готовые цветы! Почему я, культорганизатор, должна попрошайничать?» Целых два года меня просто разрывало от этой несправедливости.

– Если бы люди знали что-то о своих правах, то таких ситуаций было бы меньше?

– Я хочу быть идеалистом и верить в то, что мир можно менять, и что все изменения начинаются с себя. Но когда ты попадаешь в эту систему, ты понимаешь, что ее нужно просто выжечь и построить заново. И нужно воспитывать новое поколение с новым сознанием, которое не будет подчиняться абсурдным правилам. Но буквально сейчас – я прохожу практику в школе – я опять столкнулась с тем же: моей коллеге, ровеснице, химику-биологу, сказали клумбу сажать – и она идет. Я стою над ней и говорю: зачем? Она отвечает: мне сказали – я иду. Оказалось, что до этого она работала в лицее МЧС, и там были еще более жесткие условия.