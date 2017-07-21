Что делают в Гродно «безвизовые» туристы 3 21.07.2017, 22:37

Фото: vgr.by

Иностранцы приезжают в Беларусь не только на экскурсии, но и отмечать праздники.

Как изменились предпочтения туристов и есть ли перспективы у гродненского туризма? Об этом «ВГ» побеседовал с директором турфирмы Павлом Шабейкиным, который организует туры и принимает гостей из Литвы с самого начала действия безвизовой зоны.

Литовцы едут в теплые страны

— Сейчас литовцы стали приезжать не на один день, как это было раньше, а уже на два дня, — рассказывает Павел. — Причём приезжают даже в будни.

Заселяются в недорогие гостиницы. Так, в гостинице «Турист» ночь в улучшенном номере с завтраком стоит 46 рублей. Это по карману среднестатистическому туристу

Туалетов стало больше, но не хватает парковок

В музеях стремятся привлечь внимание гостей. Для этого разрабатывают специальные программы. Например, в Новом замке рассказ об истории города и посещение экспозиций занимает всего час. Это важно, ведь для туриста каждая минута на вес золота.

По словам Павла, за последние несколько месяцев город преображается и условия для приезжих становятся лучше. На стоянках и в самых посещаемых местах устанавливают туалеты.

На центральных улицах открываются летние кафе, поэтому проблемы с точками общепита понемногу решаются. Если раньше обеды в ресторанах заказывали заранее за несколько дней, то сейчас достаточно связаться с кафе за несколько часов до нужного времени и уточнить количество человек.

Остаются сложности с парковками.

— Возле синагоги не хватает разметки, по которой могли ориентироваться водители автобусов. Получается, что нет прямого выезда: чтобы выпустить один автобус, два других вынуждены выкатить на проезжую часть, — объясняет Павел Шабейкин. — К тому же по выходным возле синагоги паркуют легковые автомобили, что мешает.

Фото: vgr.by

Семьям предлагают сходить в зоопарк

Иностранцы приезжают в Гродно не просто на экскурсии, но и отмечают у нас какие-нибудь свои даты. Так, один литовец праздновал в Гродно свой день рождения. Заказалстолик на 15 человек в ресторане для родственников и друзей. Все приехали на автобусе в составе группы.

Гродненские турфирмы работают с заявками не только от организованных групп, но и от частных лиц. Обычно туристы просят порекомендовать места и достопримечательности, где стоит побывать. Для семейных с детьми предлагают зоопарк.

Благодаря Гродно литовцы посещают… Польшу. Павел рассказывает, что группы проводят один день в Гродно, а вечером едут в Белосток, ночуют, а на следующий день отправляются на закупки.

На очереди Лидский замок?

Для развития туризма и привлечений иностранцев было бы здорово включить в безвизовую зону Лиду, считают в гродненских турфирмах. Литовским туристам интересно увидеть Лидский замок, учитывая нашу некогда общую историю.