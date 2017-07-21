Белорусские МАЗы вошли в топ-5 на самой длинной гонке в мире 21.07.2017, 23:08

Мазовские гонщики успешно преодолели ралли-рейд «Шелковый путь-2017».

Все три экипажа попали в первую десятку, а лидер команды Сергей Вязович занял почетное пятое место — одно из лучших в истории белорусского автоспорта.

Об этом сообщает «Прессбол».

Текущий марафон оказался не только рекордным по длине спецучастков (под 4 тыс. км), но и одним из самых трудных и изматывающих ралли-рейдов последних лет. По уровню сложности "Шелковый путь" был сравним с всемирно известным "Дакаром". За призовые места боролись лучшие пилоты мира. Гонка была напряженной и непредсказуемой: некоторые спецучастки из-за капризов погоды сократили, а последний этап и вовсе отменили в связи с проливными дождями.

Для белорусов ралли-рейд сложился относительно благополучно. Мазовские гонщики уверенно стартовали в первых заездах и даже победили на одном из этапов. Однако вскоре столкнулись с неприятностями — от технических проблем с импортными запчастями до неудачных падений на бок. На какой-то момент гонщики вылетели из первой десятки, но на втором отрезке пути компенсировали потерянное время и финишировали в "абсолюте" в числе сильнейших экипажей.

Лучшим среди белорусов стал Сергей Вязович, который завершил гонку на пятом месте. От первого результата его отделяли без малого 6 часов 29 минут. Чемпионом стал россиянин Дмитрий Сотников, лидировавший большую часть гонки. За ним расположились еще два камазовских экипажа — Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Впереди белорусов также оказался казахский пилот Артур Ардавичусна Iveco.

МАЗ Алексея Вишневского завершил марафон на седьмой строчке. От победителя ралли он отстал примерно на 10 часов. Экипаж под управлением Александра Василевского закончил гонку на восьмой позиции. Российскому экипажу он проиграл 10 часов 37 минут.

Ралли-рейд "Шелковый путь-2017" проходил по территориям России, Казахстана и Китая. Протяженность дистанции составила свыше 9 тыс. км, из которых около 4 тыс. км пришлись на спецучастки.