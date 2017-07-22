закрыть
22 июля 2017, суббота, 13:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США хотят заблокировать приток долларов в Венесуэлу

  • 22.07.2017, 8:08
  • 4,120

США разрабатывают проект санкций против Венесуэлы по примеру предпринятых против Ирана.

О этом рассказали источники Reuters, знакомые с ходом обсуждения проблемы. В самом жестком варианте из рассматриваемых — американским компаниям и финансовым институтам будет запрещено заключать сделки в долларах с государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Этот шаг может серьезно ограничить экспорт нефти из этой страны, которая является членом ОПЕК, к тому же окажется перекрытым основной источник поступления в страны валюты, отметили собеседники агентства.

Администрация Дональда Трампа стремится оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро применив санкции по типу тех, которые были наложены в свое время на Иран и заставили руковосдтво этой страны пойти на переговоры по ядерной программе.

Ранее 18 июля Трамп пригрозил предпринять «решительные и быстрые экономические действия» в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет Учредительное собрание 30 июля. «Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Однако их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — заявил тогда Трамп. Он также добавил, что США «не будут стоять», пока Венесуэла «рушится».


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты