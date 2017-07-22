США хотят заблокировать приток долларов в Венесуэлу 22.07.2017, 8:08

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США разрабатывают проект санкций против Венесуэлы по примеру предпринятых против Ирана.

О этом рассказали источники Reuters, знакомые с ходом обсуждения проблемы. В самом жестком варианте из рассматриваемых — американским компаниям и финансовым институтам будет запрещено заключать сделки в долларах с государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Этот шаг может серьезно ограничить экспорт нефти из этой страны, которая является членом ОПЕК, к тому же окажется перекрытым основной источник поступления в страны валюты, отметили собеседники агентства.

Администрация Дональда Трампа стремится оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро применив санкции по типу тех, которые были наложены в свое время на Иран и заставили руковосдтво этой страны пойти на переговоры по ядерной программе.

Ранее 18 июля Трамп пригрозил предпринять «решительные и быстрые экономические действия» в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет Учредительное собрание 30 июля. «Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Однако их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — заявил тогда Трамп. Он также добавил, что США «не будут стоять», пока Венесуэла «рушится».