закрыть
22 июля 2017, суббота, 13:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Два пограничника разбились на «БМВ» под Берестовицей

5
  • 22.07.2017, 8:13
  • 3,681

Водитель «БМВ» неправильно выбрал скорость движения.

В пятницу около 4 часов утра на автодороге, связывающей Малую Берестовицу и Крынки, оказалось в кювете «БМВ». Два человека скончались на месте аварии, один человек попал в реанимацию.

Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По имеющейся информации водитель «БМВ» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП два человека скончались на месте (1991 и 1992 годов рождения), один находится в реанимационном отделении местной больницы (1997 года рождения).

Никто из находившихся в салоне БМВ ремнями безопасности пристегнут не был, что сказалось на тяжести последствий.

Как стало известно tut.by, пострадавший и погибшие — военнослужащие органов пограничной службы. Авария произошла во внеслужебное время.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты