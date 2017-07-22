Американское телешоу высмеяло «нелюбовь» властей РФ к спиннерам 3 22.07.2017, 8:19

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Оппозиционно настроенные россияне обрели удобный способ протеста.

Американское вечернее телевизионное шоу The Daily Show высмеяло "нелюбовь" российской власти к спиннерам.

Ведущий программы Тревор Ноа заявил, что теперь оппозиционно настроенные россияне обрели удобный способ для своего протеста: достаточно просто покрутить игрушку.

До этого в программе "Вести" на канале "Россия 24" вышел сюжет, автор которого ищет связь между популярностью спиннеров – игрушек, вращающихся вокруг своей оси, – и действиями оппозиции в России.