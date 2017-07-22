закрыть
22 июля 2017, суббота, 13:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Американское телешоу высмеяло «нелюбовь» властей РФ к спиннерам

3
  • 22.07.2017, 8:19
  • 3,175

Оппозиционно настроенные россияне обрели удобный способ протеста.

Американское вечернее телевизионное шоу The Daily Show высмеяло "нелюбовь" российской власти к спиннерам.

Ведущий программы Тревор Ноа заявил, что теперь оппозиционно настроенные россияне обрели удобный способ для своего протеста: достаточно просто покрутить игрушку.

До этого в программе "Вести" на канале "Россия 24" вышел сюжет, автор которого ищет связь между популярностью спиннеров – игрушек, вращающихся вокруг своей оси, – и действиями оппозиции в России.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты