В интернет выложили новое фото принца Джорджа

В интернет выложили новое фото принца Джорджа3
- 22.07.2017, 8:47
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Официальный портрет британского принца Джорджа был опубликован в честь его четвертого дня рождения.
Фотография, сделанная в пятницу, опубликована в "Инстаграме" Кенсингтонского дворца.
Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.
Принц встретит свой день рождения со своими родителями, которые только что закончили турне по Польше и Германии.
Трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. А это была их первая официальная поездка в Европу.
Ранее герцог Кембриджский совершил с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой экскурсию на вертолете на заводе Airbus в Гамбурге в последний день официального визита в Германию.
В сентябре принц Джордж должен пойти в школу.
Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.