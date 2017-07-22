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В интернет выложили новое фото принца Джорджа

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  • 22.07.2017, 8:47
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Фото: PA

Официальный портрет британского принца Джорджа был опубликован в честь его четвертого дня рождения.

Фотография, сделанная в пятницу, опубликована в "Инстаграме" Кенсингтонского дворца.

Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.

Принц встретит свой день рождения со своими родителями, которые только что закончили турне по Польше и Германии.

Трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. А это была их первая официальная поездка в Европу.

Фото: Kensington palace

Ранее герцог Кембриджский совершил с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой экскурсию на вертолете на заводе Airbus в Гамбурге в последний день официального визита в Германию.

В сентябре принц Джордж должен пойти в школу.

Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.

Фото: PA

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