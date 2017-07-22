Почему в Борисове «взбунтовались» участковые? 9 22.07.2017, 9:00

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Отказ участковых инспекторов Борисовского РУВД продолжать службу в милиции вызвал большой резонанс.

Напомним, три молодых офицера после безрезультатных попыток уйти с миром прибегли к крайнему средству — перестали выходить на работу. Судя по внезапному исчезновению на этой неделе из перечня борисовских участковых инспекторов на сайте Минского УВД трех имен — Игоря Сермяжко, Евгения Галькевича и Сергея Орлёнка — «бунтари» уже уволены из органов.

Что привело их к столь радикальным переменам на жизненном пути?

Своим мнением с ex-Press.by на условиях анонимности поделился пенсионер МВД, бывший полковник милиции:

«В милиции есть разные подразделения, которые сами милиционеры оценивают по своим критериям. Элитные подразделения: «белые воротники» — БЭП (борьба с экономическими преступлениями. — Авт.), «благородная кость» — розыск. А участковый — это, как правило, самая грязная, самая неблагодарная работа. Участковые — это те, кто за всех в ответе. И начальства, что спрашивает с них, слишком много. На мой взгляд, участковый — это этап для продвижения дальше. И этот этап лучше проскакивать быстрее. Недаром все милицейское руководство бравирует тем, что работал участковым — полгода, год. Это свидетельство того, что человек по-настоящему знает работу в милиции.

Раньше кражами, например, занимался сразу уголовный розыск. Теперь кражи на участке описывают участковые. Им же — показатели дай, за раскрываемость ответь, на массовых мероприятиях будь. Все зависит от того, какой участок — какие там люди живут, какой контингент. Участковый это человек особенных свойств — организованность должна быть капитальная. Успеть вовремя все сделать, что положено, не каждому по силам.

В Борисове огромное управление. Райотдел и горотдел объединили, и начались проблемы. Там, наверное, 60 участков, включая сельские. И никому, понятное дело, до психологического состояния, до семейных проблем участкового нет дела.

Думаю, этих ребят не увольняли, потому что тянули показатели — все-таки полгода заканчивалось, итоги подводили, нельзя было показать, что вакансии пустуют. А получилось хуже. У участковых одна из самых высоких зарплат в милиции, но удерживает это не многих».

До недавнего времени перечень участковых инспекторов на сайте УВД Миноблисполкома вместе с вакансиями насчитывал 57 позиций, на сегодняшний день — 55. Население Борисовского района сегодня составляет 180,9 тыс чел. Таким образом, в среднем на каждого инспектора приходится более трех тысяч жителей района. В городе — более четырех тысяч, в сельской местности — более двух тысяч человек.

По территории Борисовский район самый большой в стране — 987,6 квадратных километров.