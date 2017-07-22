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За акцию на встрече Порошенко с Лукашенко активистку Femen обвиняют в хулиганстве

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  • 22.07.2017, 9:29

Задержанная провела ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке.

Активистку Femen Анжелину Диаш где Кинташ, которая устроила акцию в Администрации президента Украины во время встречи Порошенко с Лукашенко, задержали по обвинению в хулиганстве.

Об этом написал адвокат Ярослав Яценко на странице в Facebook.

По его словам, задержанная провела ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УКУ (хулиганство с сопротивлением, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

В субботу, 22 июля, Анжелине будут избирать меру пресечения в Печерском районном суде. Задержанная отказалась от услуг государственного адвоката, но, как отметил Яценко, его до сих пор не допустили к подзащитной.

После переговоров президента Украины Петра Порошенко с Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, обнажив грудь и выкрикивая слова "Жыве Беларусь".


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