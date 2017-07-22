Люди, которые часто опаздывают, дольше живут 6 22.07.2017, 9:37

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Найдено научное объяснение непунктуальности.

У каждого из нас есть друг или коллега, который все время опаздывает. Нет, он не хочет вас обидеть. Он не специально где-то задерживается, чтобы вы начали раздражаться. Просто натура у него такая!

Некоторые люди время «кончиками пальцев» чувствуют, умеют им буквально управлять — а у этого товарища никак не получается. Клинически непунктуален.

Разные народы и культуры по-разному воспринимают опоздания. Но в современном европейском мире непунктуальность считают чем-то весьма грубым, неприятным, признаком невоспитанности и непрофессионализма, пишет kp.ru.

Можно было бы и дальше ругать людей, которые «часов не наблюдают» - если бы не последнее исследование психологов, сообщает dailytimes.com.

Признак успешности

Оказывается, опоздание не является признаком неуважения! Или приметой лени.

Это лишь означает, что человеку приходится решать слишком много проблем и дел одномоментно. Именно многозадачность, по мнению психологов, заставляет нас терять чувство времени.

Конечно, некоторые исследования ставят под сомнения эффективность многозадачности: но успешные люди, как правило, действительно одновременно делают несколько дел. И заняты в нескольких сферах.

Возьмем, например, Эштона Катчера. Он одновременно актер (сыграл Стива Джобса в картине «Джобс: Империя соблазна»), ведущий, продюсер, предприниматель, работает инженером-разработчиком в компьютерной компании Lenovo, при этом успевает инвестировать в новые технологии и стартапы — такие как Skype, Spotify, Uber и Foursquare.

И да — говорят, его друзья ворчат, что он часто опаздывает...

Опаздывают оптимисты

Если вы постоянно ничего не успеваете - в том числе на работе, можете себя поздравить: вы оптимист. Нет, мы не ошиблись. Если не успеваете что-то изо дня в день, все время — значит считаете это нормальным. А выбиваетесь из графика по одной просто причине: вы думаете, что у вас куда больше времени, чем есть на самом деле.

При этом позитивное мышление — это личностная черта, которая вцелом делает людей более успешными в жизни. Исследования, проведенные среди продавцов, показали: оптимисты заключают на 88 % больше успешных сделок, чем их коллеги.

Дальше больше. Оптимизм (ну то есть та сама черта, из-за которой вы все время опаздываете) заставляет вас дольше жить! Если вы идете по жизни с позитивным настроем, ко всему относитесь легко, то у вас и нервная система в порядке, и стрессы не так страшны и сердце здоровей. Это неоднократно подтверждалось медиками — и не только. Помните, как у Булата Оукуджавы: «Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефретор» . Грустные солдаты с поля боя не вернулись.

«Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,

И пряников, кстати, всегда не хватает на всех».

Иногда — можно

Еще в 50-е годы прошлого века психологи начали условно делить людей на два типа. Тип А — пробивные, нервные и тип В — расслабленные, творческие натуры. Непунктуальные люди явно относятся к типу В.

Исследования показали, что эти два типа личности по-разному воспринимают время. Экспериментаторы взяли группу лиц с условным темпераментом А и группу лиц с условным темпераментом В, включили секундомер и засекли ровно минуту. А потом спросили у участников: сколько времени, по их мнению, прошло?

Люди из категории А, в среднем, посчитали, что прошло 58 секунд. А из категории В — не меньше 77 секунд.

Делаем вывод: вы не виноваты в том, что опаздываете! Просто воспринимаете время не так, как ваши раздражительные друзья. Опаздывать время от времени — это нормально. Ну то есть опоздание имеет свои положительные моменты... У тех, кто чересчур торопится, появится время остановиться и подумать о чем-то большем, чем секундная стрелка.

Если кто-то вас в следующий раз начнет ругать за то, что вовремя не пришли - покажите ему эту статью. Вы тут не причем. Доказано наукой.