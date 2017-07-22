Власти придумали еще один способ урвать денег с белорусов 37 22.07.2017, 9:43

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Коллаж: EKRAN

Во сколько обойдется чиновничья инициатива переложить заботу о стариках на плечи их детей?

Взыскивать алименты на содержание пожилых родителей или создать конкуренцию интернатам и больницам сестринского ухода – какие меры следует предпринять государству?

Министерство труда и соцзащиты готовит изменения в законодательство, касающиеся заботы детей о пожилых родителях. Об этом 21 июля во время рабочей поездки в Гродненскую область сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр напомнила, что, согласно Кодексу о браке и семье, дети должны заботиться о пожилых родителях.

Какие механизмы могут задействовать власти, чтобы снять с себя ответственность за пожилых белорусов - пишет «Завтра твоей страны».

«С частными инициативами ничего не получится. Дети не потянут содержание родителей»

Главврач больницы сестринского ухода в деревне Исерно Слуцкого района Игорь Шахлевич выступает против того, чтобы дети оказывали уход за пожилыми родителями.

— У меня такие пациенты, которых дома не оставишь, а детям работать надо, жить на что-то. За такими пациентами, как в нашей больнице, глаз да глаз нужен. Вот почему я против этих законов, чтобы дети смотрели родителей, - объясняет врач. — У стариков развивается энцефалопатия, что приводит к склерозам, забывчивости, Альцгеймеру и полному нарушению психики. Процесс этот необратим. Таким старикам нужен круглосуточный присмотр.

По словам Игоря Шахлевича, содержание в больнице сестринского ухода одного пациента стоит свыше 600 рублей в месяц.

— 80 % пенсии вычитается на оплату услуг больницы. 20% выдается пациентам – эти деньги обычно уходят на памперсы.

Главврач считает, что следует сохранить действующую систему, когда государственные учреждения оказывают уход за пожилыми людьми. Игорь Шахлевич не сомневается: с развитием частных инициатив в этой сфере ничего не получится.

— Надо будет огромные суммы платить. Не потянут дети. Даже 20% — вырванные деньги из семейного бюджета. Тем более при наших зарплатах, — говорит врач.

Он вспоминает, как несколько лет назад государство пыталось перевести часть оплаты за пребывание в больницах сестринского ухода на родственников пациентов.

— В нашей больнице тогда осталось семь человек, — приводит пример Игорь Шахлевич. – Для сравнения: сейчас у нас 22 человека – в основном все лежачие. Зимой живут 30 человек. Некоторых стариков на лето забирают дети.

«В сфере, где оказывают уход за пожилыми людьми, требуется конкурентная среда»

Аналитик BISS Елена Артеменко обращает внимание на то, что в Беларуси существует не только проблема, когда дети не заботятся о пожилых родителях.

— Люди, которые ухаживают за пожилыми родителями, вынуждены увольняться с работы. Такие семьи часто оказываются за чертой бедности. Эту проблему нужно решить в первую очередь, — считает эксперт.

Чтобы мотивировать людей заботиться о пожилых родителях, власти могут обязать их перечислять деньги на содержание, как это, например, делается в отношении несовершеннолетних детей, предполагает Елена Артёменко.

— Какие-то средства можно взыскать. Институциональных изменений недостаточно для того, чтобы эта система работала, — подчеркивает эксперт.

Эксперт предлагает другие варианты. По ее мнению, эффективным решением может стать оптимизация издержек, которые государство затрачивает на содержание пожилых людей в медицинских учреждениях. В качестве примера Елена Артёменко приводит одно из учреждений, в котором содержание пожилого пациента составляло около 800 рублей в месяц – это больше, чем средняя зарплата по стране.

Аналитик BISS уверена: в сфере, где оказывают уход за пожилыми людьми, требуется конкурентная среда.

— Нужно расширить возможности для третьего сектора, который сможет организовать учреждения или дома совместного проживания, — предлагает Елена Артёменко.

Эксперт затронула еще один важный аспект в решении проблемы – воспитание детей и подростков.

— Ценности, которые касаются семьи, сегодня мало затрагиваются системой образования, — полагает Елена Артёменко.