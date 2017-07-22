Шендерович рассказал, как Путин поздравлял его тещу 4 22.07.2017, 9:52

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Виктор Шендерович

И почему она отказалась от подарка президента.

Об этом российский писатель и публицист поведал на своей странице в Фейсбуке.

«Недавно теще моей, Маргарите Владимировне, исполнилось 90 лет.

А сегодня звонок жене, из собеса: Людмила Александровна, вашу мать поздравляет президент России. Подарочек ей от него, чайный сервиз «850-летие Москвы», заберите. Мы тут на Дмитровском шоссе сидим.

Жена интересуется: а иначе никак? Никак, говорят.

А нельзя ли, интересуется жена, чтобы, собственно, даритель привез подарок юбилярше, на дом? Чтобы не ездить за подарком-то? Я, мол, и адресок могу сказать.

На том конце вежливо поперхнулись и Христом богом попросили до конца месяца сервиз забрать. Вот сейчас папа бросит все свои дела и поедет на Дмитровское шоссе.

Короче, мы на семейном совете решили отдать этот чайный сервиз Луговому».

Читатели Фейсбука Шендеровича тут же поделились фотографиями того самого сервиза, от которого решила отказаться его теща. Вот такую «красоту» вручает Путин пожилым людям.