Завтра снова будет жарко 1 22.07.2017, 10:47

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До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 июля.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов до 14, по юго-западу - до 16 тепла. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.