Сенат Польши принял без поправок законопроект о реформе Верховного суда 22.07.2017, 10:53

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Фото: PAP

Голосование за законопроект о реформе Верховного суда в Сенате Польши прошло ночью.

В 1.57 по местному времени 22 июля Сенат Польши принял без поправок законопроект о реформе Верховного суда. сообщает агентство PAP.

"За" проголосовали 55 сенаторов, 23 были против, двое воздержались. Обсуждение продолжалось более 15 часов, так как к документу подали несколько сотен поправок.

Законопроект предусматривает создание трех новых палат Верховного суда, в том числе дисциплинарной, а также изменяет процедуру назначения судей. Если он вступит в силу, всех действующих судей могут отправить в отставку.

Теперь законопроект направят президенту Анджею Дуде. Его подписи ожидают и два других закона, касающихся судебной системы: о Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции.

Оппозиционные силы Польши считают законопроект о реформе Верховного суда неконституционным и требуют, чтобы президент его ветировал.

Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничат независимость судов.

16 июля в Варшаве тысячи человек вышли на акцию протеста против изменения судебной системы.

Вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия может лишить Польшу права голоса за несбалансированную судебную реформу. По его словам, законопроекты представляют угрозу принципу верховенства права.